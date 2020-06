Bibiane Adamaze Soglo installée dans ses fonctions

Le maire sortant de la commune de Toffo Urbaine Dégbèhoundé a passé le témoin à son successeur Bibiane Adamazè Soglo. La cérémonie de passation de service a eu lieu le mardi 09 juin 2020 à la salle de conférence de la mairie en présence du représentant du préfet du département de l’Atlantique.

« Je rends toute la gloire à Dieu qui a œuvré que je sois en train de passer le témoin à mon adjointe qui connaît très bien la maison », a déclaré le maire Urbaine Dégbèhoundé.

Dans son discours, elle a fait part des réalisations menées au cours de son mandat sur la base du PDC III de la commune de Toffo.

Après avoir remercié Dieu qui l’a accompagné durant tout son mandant, le maire sortant a exhorté son successeur au sens élevé de solidarité à l’endroit de tous les conseillers.

Bibiane Adamazè Soglo précédemment adjointe au maire s’est engagée à relever les défis de la commune de Toffo. Il s’agit entre autre de faire la promotion d’une gouvernance inclusive et participative ; améliorer les services offerts aux citoyens, promouvoir l’économie locale et l’accompagnement des acteurs économiques locaux.

A cela s’ajoute la promotion de l’intercommunalité et de la coopération décentralisée pour un accompagnement durable du développement à la base.

Le nouveau maire entrant Bibiane Adamazè Soglo a exhorté tous les conseillers communaux et le personnel technique et administratifs de la mairie à travailler ensemble pour le développement de la commune de Toffo.

