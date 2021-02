Bertin Koovi et frère Hounvi déclarés indésirables

‹‹ Tout partage des audios édités par M. Bertin Koovi ou le nommé ’’frère Hounvi’’ sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Les administrateurs voudront bien censurer toute publication qui viole la présente disposition››. Ce message est diffusé dans les forums WhatsApp depuis quelques jours. Un administrateur d’un groupe comportant des professionnels des médias a mis en garde ses membres contre les publications de Bertin Koovi et de ’’frère Hounvi’’ en ces termes : ‹‹ EVITEZ VOUS LA PRISON. Ne partagez pas les audios incendiaires de Bertin Koovi et du frère Hounvi. À défaut des auteurs qui sont loin, vous pourriez être inculpés pour avoir partagé cela.

Si vous êtes administrateur de groupe WhatsApp et autres, faites attention à ce que le gens publient. Votre responsabilité est aussi engagée. N’allez pas en prison pour les actes des autres (...)››.

Candidat à l’élection présidentielle de 2016, Bertin Koovi se dit opposant au pouvoir du Chef de l’État. ’’Frère Hounvi’’ quant à lui est l’auteur de chroniques diffusées sur les réseaux sociaux. Les publications de l’opposant et de l’activiste sont jugées incendiaires.

