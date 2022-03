Belmonde Z lance son nouvel album en avril prochain

Pour le plaisir des mélomanes, l’artiste chanteur et compositeur, Belmonde Z met sur le marché du disque, un nouvel album. Ce sera le 29 avril prochain à partir de 20h à la salle Majestic de Cadjèhoun.

Après quelques années de souffrance, Belmonde Z fait son comeback sur la scène musicale béninoise. L’artiste va procéder au lancement de son nouvel album le 29 avril prochain.

Le nouvel album est composé de 10 titres. Il est fait des « styles musicaux actuels », a confié l’artiste dans un entretien accordé à Sunvi Média. C’est de la « musique tendance », a-t-il ajouté. Belmonde Z affirme l’avoir fait pour coller à l’actualité, au rythme musical que les jeunes de nos jours aiment. « J’ai voulu imiter un peu la génération présente », a-t-il expliqué avant de souligner que ceux qui le connaissent pour les rythmes Salsa, Rumba, et Makossa, pourraient le méconnaître à travers cet album.

A l’en croire, « Na Gba Ahouan » est un titre qui est venu, et accouché tel quelle ». « C’est tout moi », a-t-il indiqué. A travers ce morceau, l’artiste affirme avoir raconté sa vie, et nombreux sont ceux qui se sont retrouvés à travers ce morceau. En le composant, Belmonde Z dit vouloir donner le courage et remonter le moral à tous ceux qui, comme lui, ont traversé des moments difficiles ; de ne pas se sentir vaincus.

Le chanteur compositeur a par ailleurs rappelé que durant ses moments de douleurs, qu’il a été fortement soutenus par les béninois. Découragé et sur le point d’abandonner, nombreux sont ceux qui l’ont conseillé de diverses manières, à ne pas raccrocher. Ce qui l’a poussé à produire l’album.

F. A. A.

25 mars 2022 par ,