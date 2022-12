BIO TCHANE rassure des mesures prises par le gouvernement

Le scrutin législatif du 08 janvier 2023 aura lieu dans tous les arrondissements et dans toutes les communes du Bénin, les zones objets d’attaques terroristes dans la région septentrionale du pays y compris. Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a rassuré l’opinion sur RFI mercredi 28 décembre 2022.

Les populations de Karimama, Matéri, et autres régions du Nord-Bénin, objets d’attaques terroristes n’ont rien à craindre en ce qui concerne leur sécurité en cette période électorale. Des mesures importantes de sécurité ont été prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des uns et des autres. Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale a donné l’assurance ce mercredi lors d’un entretien sur RFI.

Présent sur le terrain pour la campagne électorale, Abdoulaye BIO TCHANE rassure des dispositions prises par le gouvernement. « Moi je suis au Nord où je fais campagne. J’ai circulé déjà dans quelques circonscriptions du Nord du pays. De ce que je vois, le gouvernement a pris des mesures de sécurité très importantes qui nous assurent que les élections auront lieu dans tous les arrondissements et dans toutes les communes de notre pays », a-t-il confié.

A en croire le ministre d’Etat, il n’y a rien à craindre quant à l’acheminement du matériel électoral. « Je vois des gens circuler un peu partout, et il n’y a pas de raison que ce matériel n’y arrive pas », a rassuré BIO TCHANE.

07 partis politiques prennent part à l’élection législative de 2023 au Bénin. La campagne électorale ouverte le 23 décembre dernier se poursuit, et les formations politiques en lice sollicitent les suffrages des électeurs.

F. A. A.

29 décembre 2022 par ,