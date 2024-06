BANDE D’AMNESIQUES !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il y a quelques-uns, de mes cousins zokpo anciens, et neveux et nièces intellectuels irrémédiablement tarés, installés sur les réseaux sociaux, aux côtés de l’armée des "analphabètes numérisés" comme dirait l’autre Camerounais, et qui ânonnent que c’est sous Patou et pour la première fois, que les relations avec certains de nos voisins se sont détériorées...

Je lève mon verre à la santé ou à la mémoire des nombreux "tontons Niger" de nos familles (beaucoup sont déjà morts) rapatriés de là-bas en 1963, de milliers de "tontons Lagos” massivement virés avec d’autres par Buhari du Nigeria en 1985 sous le Kameleon. Sans oublier que mon Cousin SOGLO pendant son mandat unique, a gouverné sous l’œil hostile de Gnassingbé et de Abacha, que lui-même ne pipait guère… Et même le docile YAYI, mon autre cousin, a fait monter le mercure à un moment avec les Nigériens, sur une affaire de mise en consommation de marchandises sensées être en transis …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que c’est à peine si certains ne croient pas que c’est votre cousin Patou, qui a placé le Benin dans sa position géographique actuelle sur la carte de l’Afrique, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

