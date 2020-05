Awadjo expose les raisons de voter pour l’UDBN à Godomey

Candidat sur la liste du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) dans l’arrondissement de Godomey pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, Benjamin Awadjo a expliqué les raisons pour lesquelles les populations de cet arrondissement doivent porter leur choix sur la seule formation politique présidée par une femme au Bénin.

Voter l’UDBN à Godomey selon lui, c’est trouver une solution adéquate aux problèmes de chômage des jeunes, c’est promouvoir le leadership féminin, c’est opter pour plus de femmes et de jeunes à la gestion de la chose publique, c’est concrétiser le nouveau départ au niveau local, c’est rompre avec la vieille classe politique, c’est rajeunir la gouvernance locale.

En tant qu’environnementaliste, sa candidature rappelle-t-il, est née « d’une vision à parfaire les choses », et cela se décline sur le projet de société du parti. L’UDBN porte un projet pour ‘’Godomey révélé’’, a-t-il fait savoir. Cet arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi, rappelle le candidat, est le plus grand du Bénin en matière de la démographie, et « se veut être l’arrondissement majoritairement urbain ». Mais depuis près de 10 ans, n’eût été les projets d’asphaltages en cours de réalisation, le développement souhaité pour l’arrondissement peine à se réaliser, comme c’est le cas dans certains arrondissements du Bénin. Pour remédier à cela, il faudra selon lui, trouver des solutions adéquates à la question de la mafia foncière à Godomey, régler la question de lotissement à travers un comité technique d’enquête.

A en croire Benjamin Wadjo, Godomey manque d’un bon plan de gestion environnemental. Il faut selon lui, mobiliser les ressources possibles pour assister les élus locaux car, si les 49 quartiers que compte l’arrondissement sont dotés d’un plan de gestion environnemental, les questions liées au traitement et à la gestion des ordures, la création des espaces verts et leur entretien peuvent être réglés facilement. « La jeunesse peut, les femmes peuvent », a rassuré le candidat de l’UDBN exhortant les électeurs à porter leur choix sur « le maïs nourricier » pour redonner un nouveau visage à la gestion de la localité.

Il n’a pas manqué de dénoncer l’utilisation abusive dont les femmes et les jeunes ont été l’objet depuis longtemps dans la politique. Il urge de changer cette attitude. « Nos élus locaux manquent de bonnes conditions de travail pour ce vrai développement à la base. Nous avons montré notre engagement en tant que bon citoyen à soutenir et à accompagner nos élus pendant longtemps mais nos efforts ont été vains », a-t-il regretté.

L’Union démocratique pour un Bénin nouveau est une formation politique qui existait depuis une décennie, mais grâce aux réformes du système partisan, et suite aux décisions du congrès d’octobre 2018, elle couvre aujourd’hui au-delà de la 6ème circonscription électorale, toutes les 77 communes du Bénin et les 546 arrondissements de notre pays, a rappelé le candidat aux élections communales et municipales. L’UDBN selon Benjamin Wadjo est un creuset qui opte pour la promotion des femmes et des jeunes pour la gouvernance et le développement de la cité. « Nous avons constaté depuis une décennie que le développement de nos localités freine et cela surtout à cause de certains gouvernants à la base selon leur gestion de chose publique », a-t-il regretté.

En 4 ans le PAG a porté son fruit à un fort pourcentage. L’UDBN reste et demeure l’élève fidèle aux idéaux du président de la République, Son Excellence Patrice Talon dans son programme du Bénin révélé. Le Bénin se construit, il faut aider et accompagner le chef de l’Etat à continuer cette œuvre.

Akpédjé AYOSSO

3 mai 2020 par