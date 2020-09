Avis de recrutement

Dans le cadre d’une mission d’étude prochaine, un cabinet international recherche :

• Un expert en analyse de la structure du marché de transport des marchandises ;

• Un expert en analyse de l’économie politique.

Les experts doivent remplir les conditions ci-après :

1 - Expert en analyse de la Structure du marché de transport des marchandises :

L’expert en analyse de la structure du marché du transport de marchandises doit satisfaire ou dépasser les qualifications minimales requises suivantes :

• Connaissance avancée de l’analyse de la structure du marché économique.

• Maîtrise et expertise dans les principes économiques, les concepts et les pratiques, et modélisation de concepts économiques complexes.

• Expérience de la préparation de rapports complets à l’adresse d’auditoires techniques et de direction qui fournissent des recommandations dans des domaines complexes et critiques de l’analyse de la structure du marché.

• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la réalisation de l’analyse de la structure du marché dans des contextes internationaux, y compris des contextes de revenu inférieur et de faible revenu moyen. Cette expérience doit comprendre l’analyse de la structure du marché du secteur du transport de marchandises et doit comprendre à la fois la recherche sur le terrain et les examens de la littérature.

• Formation : Une maîtrise en économie ou un domaine étroitement lié qui comporte une composante importante d’analyse quantitative.

• Compétence linguistique en français.

En outre, les qualifications suivantes sont privilégiées pour l’expert en analyse de la structure du marché du transport de marchandises :

• Soit un doctorat en économie avec cinq (5) ou plus d’expérience démontrée dans l’analyse de la structure du marché appliquée aux pays à revenu intermédiaire inférieur et inférieur ; ou une maîtrise en économie avec huit (8) ans ou plus d’expérience démontrée similaire. • Publications dans des domaines d’économie pertinents.

• Expérience de l’analyse du secteur du transport de marchandises au Bénin et au Niger, dans un pays de l’UEMOA ou dans tout autre contexte ouest-africain.

2 - Expert en analyse de l’économie politique :

L’expert en analyse de l’économie politique doit satisfaire ou dépasser les qualifications minimales requises suivantes :

• Connaissance avancée de l’analyse de l’économie politique.

• Au moins cinq (5) ans d’expérience dans la recherche sur l’économie politique sectorielle ou problématique dans des contextes internationaux. Cette expérience doit comprendre à la fois la recherche sur le terrain et les revues de littérature.

• Expérience de recherche qui comprend des acteurs de haut niveau (p. ex. hauts fonctionnaires), des intervenants de niveau intermédiaire (p. ex. banques et grandes organisations de la société civile, ou OSC) et des acteurs au niveau du sol (p. ex. autorités traditionnelles, petites OSC et groupes communautaires).

• Au moins cinq (5) années d’expérience ont mené des recherches empiriques qualitatives et quantitatives rigoureuses dans des contextes à revenu faible et moyen inférieur, y compris des entrevues avec des informateurs clés, des groupes de discussion, des examens de documents, des observations directes et des enquêtes.

• Expertise avancée dans l’analyse du secteur des transports.

• Capacité démontrée de fournir des conseils et des recommandations clairs et exploitables et de solides aptitudes à la communication écrite et verbale en anglais et en Français.

• Formation : Diplôme d’études supérieures dans un domaine des sciences sociales, par exemple les sciences politiques, la sociologie, l’anthropologie, l’économie politique ou l’histoire.

• Compétence linguistique en français.

En outre, les qualifications suivantes sont préférées pour l’expert en analyse de l’économie politique :

• Soit un doctorat dans un domaine des sciences sociales avec cinq (5) ou plus d’expérience démontrée dans l’analyse de l’économie politique dans les pays à revenu intermédiaire inférieur et inférieur ; ou un diplôme de Master avec huit (8) ou plus d’expérience démontrée similaire.

• Publications dans les domaines pertinents des sciences sociales.

• Expérience et expertise du pays acquises grâce à au moins cinq années de recherche ou de résidence en cours au Bénin et/ou au Niger.

Les personnes intéressées et remplissant les conditions requises sont priées d’envoyer (par voie électronique et au plus tard Vendredi 02 Octobre 2020 à 12h 00 heure de Cotonou) à l’adresse suivante affisben@gmail.com :

• Une lettre d’intention dument signée et comprenant nom, prénoms, adresse physique, adresse électronique et numéro de téléphone ;

• Un curriculum vitae qui aborde de manière explicite et détaillée toutes les qualifications listées ci-dessus

25 septembre 2020 par