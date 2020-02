Avec ou sans le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), les apprenants de la classe de 3ème qui auront obtenu une moyenne annuelle de 10/20 pourront passer en classe de seconde. C’est l’une des décisions prises par le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Cakpo à travers un arrêté du 07 février 2020.

« L’accès au second cycle est prononcé pour tout apprenant titulaire du Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC) ou ayant obtenu au moins dix sur vingt (10/20) de moyenne annuelle. Tout élève ayant rempli l’une de ces deux conditions est autorisé à passer en classe de 2nde », précise l’arrêté.

Le même arrêté indique que les classes de 4ème et 3ème dites littéraires ou scientifiques ont été supprimées. « Les apprenants sont tenus de suivre toutes les matières jusqu’à l’obtention du Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC). Il n’existe plus de 4ème et de 3ème scientifiques ou littéraires », précise le document. Ainsi, les apprenants des classes de 4ème et 3ème doivent désormais composer dans toutes les matières, et sans distinction.

