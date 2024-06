Pairs devient encore plus accessible depuis l’aéroport d’Orly, grâce à la mise en service du prolongement de la ligne de métro 14 : les passagers de la compagnie Corsair pourront donc se rendre dans le centre de la capitale en moins de 25 minutes depuis l’aéroport.

Grâce à ce nouveau moyen d’accès direct en transports en commun, outre un gain de temps significatif, les passagers bénéficient d’un parcours fluide pour accéder à l’aéroport ainsi que d’une connectivité renforcée. Les passagers souhaitant se rendre à la Gare de Lyon peuvent ainsi emprunter la ligne 14 depuis l’aéroport de Paris-Orly en 23 mn et sans aucun changement.

Idéalement situés au sein du terminal 4 de l’aéroport de Paris-Orly, les comptoirs de vente et d’enregistrement de la compagnie Corsair sont désormais à quelques minutes de la capitale, grâce au métro 14 et à la navette d’Orly le reliant au terminal 4. Pour un voyage sans stress et véritablement pensé pour faciliter le déplacement des voyageurs, l’accès au métro 14 dans l’aérogare de Paris-Orly est accessible aux PMR et adapté au transport de bagages.

Ce prolongement de ligne vient renforcer l’attractivité de l’aéroport de Paris-Orly, qui bénéficie également d’un autre atout non négligeable : sa proximité avec le marché international de Rungis, désormais accessible en 5 minutes.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nan

