Aurélien Agbénonci reçoit les insignes de la Légion d’Honneur

En visite de travail au Bénin, la Secrétaire d’État française auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou a remis, ce jeudi 30 mars 2023, les insignes de la Légion d’Honneur à Aurélien Agbénonci, ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération. La cérémonie a eu lieu à la Résidence de France à Cotonou en présence de l’Ambassadeur Marc Vizy, des membres du gouvernement et autres personnalités.

La France honore le ministre béninois Aurélien Agbénonci. Il s’est vu remettre ce jeudi 30 mars, les insignes de la Légion d’honneur par la Secrétaire d’État française Chrysoula Zacharopoulou en visite de travail au Bénin. Selon elle, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a contribué activement au renforcement de la relation d’amitié entre la France et le Bénin.

« C’est un grand serviteur de l’Etat béninois que nous honorons aujourd’hui », a-t-elle déclaré Chrysoula Zacharopoulou a évoqué les progrès accomplis grâce au leadership des présidents français et béninois notamment la restitution de 26 œuvres d’art en novembre 2021. Elle n’a pas manqué de féliciter le ministre béninois pour son brillant parcours.

Nommé ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin depuis avril 2016, Aurélien Agbénonci a plus de 25 années d’expérience internationale. Il a une connaissance et une expertise approuvées dans plusieurs domaines tels que : processus politiques, relations internationales, développement, assistance humanitaire, gouvernance, consolidation de la paix et réconciliation dans les situations de crise et de sortie de crise dans les pays en voie de développement.

« Je me sens très honoré », a déclaré Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération après avoir reçu les insignes de la Légion d’honneur. Il a témoigné sa gratitude au président français Emmanuel Macron pour cette distinction. Il a aussi remercié le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon qui lui a fait confiance, ainsi que ses collaborateurs et sa famille. « Je voudrais vous assurer de mon engagement et de ma constance disponibilité à faire de la coopération entre nos deux pays, un modèle de partenariat exemplaire face aux défis multiples qui nous sont communs », a ajouté Aurélien Agbénonci.

Akpédjé Ayosso

31 mars 2023 par