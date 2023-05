Aurélien Agbénonci démis de ses fonctions

Le chef de l’Etat Patrice Talon vient de limoger Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères. Les raisons qui motivent cette décision du président de la République ne sont pas encore connues.

Aurélien Agbénonci n’est plus membre du gouvernement de Patrice Talon. Selon l’information rapportée par des sources concordantes, ce cadre des Nations Unies rappelé au sein de l’équipe gouvernementale depuis l’arrivée au pouvoir du chef de l’Etat en 2016, a perdu son portefeuille ministériel ce mardi 23 mai 2023.

Lors du dernier remaniement ministériel, le volet coopération de son département ministériel a été confié au ministère de l’économie et des finances. Un signe annonciateur de son limogeage du gouvernement.

Alors que l’information concernant le ministre des Affaires étrangères n’est pas encore confirmée de sources officielles, certaines personnalités proches du président de la République et mêmes des diplomates en poste à l’étranger rêvent déjà d’occuper le fauteuil de chef de la diplomatie béninoise.

F. A. A.

23 mai 2023 par ,