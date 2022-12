Auguste Vidégla du Bloc Républicain donne des stratégies à 500 jeunes

Un séminaire de formation sur le Guide pour le Jeune manager a réuni 500 jeunes, samedi 24 décembre 2022, à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Organisée depuis une dizaine d’années sous l’initiative du professeur Auguste Vidégla, candidat du Bloc Républicain (BR) dans la 16è Circonscription Électorale, la formation s’est tenue dans un contexte de campagne électorale aux élections legislatives de janvier 2023.

500 jeunes retenus à l’issue d’un processus de sélection ont été initiés , samedi 24 décembre 2022, aux techniques de management et expériences pour réussir dans l’entrepreneuriat, créer des richesses et de l’emploi. La formation initiée depuis une dizaine d’années par Gbètchégnon Auguste Vidégla, professeur de Management et Économie de Développement et candidat du Bloc Républicain (BR) dans la 16è Circonscription électorale aux législatives de 2023 a été couplée au lancement du "Guide pour le jeune Manager".

Les opportunités offertes par les structures étatiques qui appuient les initiatives privées ainsi que les expériences de leurs premiers responsables ont été présentés aux jeunes.

Lors des échanges avec les participants, Urbain Amégbedji, Directeur général de l’Agence Nationale pour l’Emploi a exhorté les jeunes à s’investir dans l’entrepreneuriat, un secteur qui concentre 80% des emplois.

Le constat général est que la majorité des créateurs sont des gens peu ou pas instruits. Les diplômés ne prennent pas d’initiative à cause de certains handicaps dont la peur d’entreprendre, la peur de l’échec et l’attente d’un emploi salarié, a déploré le Dg ANPE.

« C’est une chance de participer à cette formation. (...) Nous avons la possibilité de réussir à écouter religieusement les enseignements(...) », a indiqué Edmond Dossa, chargé de mission du président de la République Patrice Talon. Il n’a pas manqué de remercier le professeur Auguste Vidégla pour avoir initié la formation.

Pour le professeur Gbètchégnon Auguste Vidégla, la formation est sa modeste contribution à l’apport de solutions aux différents défis liés à l’emploi dans tous les pays du monde. Elle s’inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement qui donne priorité au secteur privé. « C’est aussi une manière pour nous de faire une rentrée solennelle de la campagne électorale parce que la priorité pour nous pour la prochaine législature, c’est de promouvoir l’entrepreneuriat et l’initiative privée, c’est de contribuer fortement à la création de la richesse, à la création de jeunes entreprises en initiant des lois, en soutenant des projets de loi », a expliqué Gbètchégnon Auguste Vidégla, professeur de Management et Économie de Développement, candidat du BR dans la 16è Circonscription Électorale.

Les participants à la formation on reçu en avant première chacun un exemplaire du "Guide pour le jeune Manager" publié par le professeur Gbètchégnon Auguste Vidégla. "Guide pour le jeune Manager" plonge l’entrepreneur dans le monde réel. Le livre met l’accent sur les règles pour manager l’entreprise, sur la gestion des ressources humaines, la gestion des relations publiques, l’organisation de l’agenda de l’entrepreneur, la manière de gérer les relations avec les Partenaires Techniques et Financiers, etc. Ce sont « autant d’éléments qui permettent à un jeune entrepreneur d’asseoir une bonne gouvernance de son entreprise, pour assurer le succès de son initiative », a indiqué professeur Gbètchégnon Auguste Vidégla.

« C’est une formation qui nous permet de quitter ce rêve-là de toujours attendre que quelqu’un nous appelle pour faire valoir nos capacités sur le plan professionnel. (...) Merci à la jeunesse de prendre en compte tout ce que nous avons reçu », a confié Chantal Adanhoume, une participante. Pour Maurice Ahouangbè, un autre participant, la formation la formation est intervenu pour amener la jeunesse à ne pas se focaliser sur les formations générales. « Il faut plutôt se former pour mieux prendre sa destinée en main à travers l’entrepreneuriat », a-t-il indiqué.

Marc MENSAH

25 décembre 2022 par ,