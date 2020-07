Aucun élève de CM2 n’a été testé positif à la Covid-19

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou à l’occasion du lancement officiel des épreuves écrites de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) a salué les efforts des acteurs du système éducatif pour la tenue de cet examen malgré la pandémie du Coronavirus dans le pays.

Selon le ministre des enseignements maternel et primaire, lorsque le gouvernement proclamait la reprise des cours le 11 mai, et fixait les dates d’examens, certains compatriotes n’avaient pas cru. « Certains avaient même estimé que c’était une manière pour le gouvernement d’exposer ce que la nation a de plus cher, c’est-à-dire les enfants », a-t-il expliqué.

Mais depuis le 11 mai que les classes ont été ouvertes, fait savoir Salimane Karimou, aucun élève de CM2 n’a été testé positif à la maladie de la Covid-19. « Nous constatons avec plaisir aujourd’hui que depuis le 11 mai jusqu’aujourd’hui, les classes de CM2 ont fonctionné normalement, on n’a pas enregistré de cas de maladie due à la covid-19 », a confié le ministre très heureux de ce aboutissement.

Profitant de l’occasion du lancement des épreuves, il a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont cru et accompagner le gouvernement dans ce vaste projet qui a permis de sauver l’année scolaire. « Une année scolaire blanche coûte très chère pour la nation, et coûte très chère pour les parents également », a précisé le ministre.

206 313 candidats dont 96 614 filles répartis dans 746 centres composent depuis ce lundi pour cet examen.

Les candidats à besoins spécifiques selon les statistiques, sont au nombre de 77 dont 19 aveugles, 06 candidats à infirmité motrice d’origine cérébrale et 52 sourds muets.

F. A. A.

