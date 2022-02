Arsène Dahgninou Winsavi, nouveau chef brigade Aéroport-Cotonou

Les remplaçants des fonctionnaires de douane Aéroport-Cotonou mis en examen dans l’affaire trafic de devises et d’or sont connus. Le Directeur général des Douanes, Alain Hinkati a procédé à la nomination du Chef de brigade de l’Aéroport de Cotonou et de son adjoint à travers une décision en date du 09 février 2022.

Arsène Dahgninou Winsavi est le nouveau chef de brigade de l’aéroport de Cotonou. Le nouveau chef brigade adjoint est Malick Boukari Biao. Les deux agents des douanes ont été nommés le 09 février 2022 par le Directeur général des Douanes, Alain Hinkati. Arsène Dahgninou Winsavi, chef brigade à l’aéroport de Cotonou et Malick Boukari Biao, chef brigade adjoint à l’aéroport de Cotonou remplacent respectivement Roméo Kounonzo et Sabi Assouman. Soupçonnés de complicité à la suite de l’arrestation de deux voyageurs béninois interpellés à l’aéroport d’Abidjan avec près de 84 kg d’or, 2 millions d’euros et plus de 250 000 livres sterling, l’ex chef de brigade Cotonou aéroport Roméo Kounonzo, et son ex-adjoint Sabi Assoumane sont en détention depuis le 27 janvier 2022.

M. M.

14 février 2022 par ,