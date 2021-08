Après le CCRI JOHN SMITH, l’EPA, un autre partenaire de BENINLIVRES

C’est fait. La 1re Foire du livre d’histoire et du patrimoine d’Afrique reçoit l’appui de l’école du Patrimoine africain ( EPA). Son Directeur, le Docteur Franck Ogou et le Délégué Général de l’événement, Esckil Agbo ont eu, à cet effet, un tête - à - tête ce mardi 03 août 2021.

C’est officiel. L’Ecole du patrimoine africain figure sur la liste des institutions, partenaires de la première Foire du livre d’histoire et du patrimoine d’Afrique.

Au cours d’une rencontre qu’il a eue avec le Délégué Général de la foire, le Directeur par intérim de l’EPA, Dr. Franck Ogou a manifesté la disponibilité et l’engagement de son école à baccompagner les éditions BENINLIVRES, établissement organisateur de la dite foire.

<< Etablissement universitaire à vocation internationale, spécialisé dans la conservation et la médiation du patrimoine culturel tangible et intangible (matériel et immatériel), l’EPA a statut d’organisation internationale au Bénin et est reconnue par l’Union Africaine comme une organisation panafricaine à vocation régionale.

Sa présence sur la Foire du livre d’histoire et du patrimoine d’Afrique est un honneur pour les éditions BENINLIVRES, se réjouit Esckil Agbo.

Avant l’EPA, l’événement a reçu le soutien du Centre culturel de rencontre international - CCRI JOHN SMITH, qui a accepté accueillir les manifestations.

Prévue pour se tenir les 8, 9 et 10 janvier 2022 à Ouidah, la première Foire du livre d’histoire et du patrimoine d’Afrique connaîtra plusieurs activités parmi lesquelles, une exposition - vente d’ouvrages d’histoire, une série de panels et conférences - débats sur les sujets ci - après :

La recherche en histoire et patrimoine ;

Le Musée international de la mémoire de l’esclavage ;

l’initiation à la lecture et au décryptage des signes de Fa ;

Les razzias, déportation euro - chrétiennes et esclavagisation des Africains du XV au XIX siècle.

Par Dossi HOUSSA©️ Beninlivres, août 2021

Source de l’article : https://beninlivres.org/1re-foire-du-livre-dhistoire-et-du-patrimoine-dafrique-ouidah2022-lepa-un-autre-gros-partenaire-des-editions-beninlivres/

3 août 2021 par