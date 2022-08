Après ‘’Restaurer l’Espoir’’, la destination de Guy Mitokpè

Après sa démission du parti ‘’Restaurer l’Espoir’’, l’ancien député Guy Mitokpè a donné des précisions sur son point de chute en politique. C’est le dimanche 14 août 2022 sur l’émission « Cartes sur table » de « Océan Fm ».

« Je suis et je reste opposant au régime du président Talon », a indiqué Guy Mitokpè, dimanche 14 août 2022, en ce qui concerne son point d’atterrissage après avoir rompu les amarres avec Candide Azannaï président du parti d’opposition ‘’Restaurer l’Espoir’’ le 12 avril dernier.

L’ex député « Après ma démission, j’ai discuté avec pratiquement tout le monde. J’ai échangé avec les responsables de Moele-Bénin, du Bloc républicain (Br), de l’Union Progressiste (Up), de « Les démocrates », de Restaurer La Confiance (Rlc) et du Parti du Renouveau Démocratique (Prd) (…) Après avoir fait tous ces tours, je me suis rendu compte que ma posture n’a pas changé. Je me suis rendu compte que la posture que j’avais adoptée au sein du Parlement, c’était une posture de conviction. Aujourd’hui, j’ai encore suffisamment de raison de croire que je n’ai pas changé et que je ne changerai pas de si tôt », a expliqué Guy Mitokpè sur l’émission « Cartes sur table » de « Océan Fm ».

L’ancien secrétaire général du parti ‘’Restaurer l’Espoir’’ confie en ce qui concerne sa prochaine destination politique qu’il est en « phase avec deux partis (d’opposition, Ndlr) aujourd’hui ».

De sources concordantes, Guy Mitokpè fera son adhésion au parti d’opposition ‘’Les Démocrates’’.

M. M.

15 août 2022 par