Appel à formation des jeunes journalistes

Dans le cadre de ses actions de promotion de la paix par la communication non violente (CNV), l’Initiative des communicateurs pour la promotion de la bonne gouvernance au Bénin (ICOG-Bénin) lance une séance de renforcement de jeunes journalistes sur le traitement de l’information en période électorale. Condition de participation : Avoir au plus cinq ans d’expérience dans les médias.

Ceux qui sont intéressés peuvent cliquez sur le lien suivant et postuler.

https://forms.gle/8KDEgvEruPbB2P6P6

Les inscriptions prennent fin le dimanche 11 décembre 2023 à 18 heures. La formation est prévue pour le mardi 13 décembre 2023. Ceux qui sont sélectionnés seront informés du lieu de la formation.

Bonne chance

7 décembre 2022 par