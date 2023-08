Les producteurs peuvent postuler à différents projets de longs métrages et de séries dramatiques dans le cadre du marché de coproduction de la Berlinale.

Appel à candidatures projets de longs métrages et de séries dramatiques. C’est dans le cadre du marché de coproduction de la Berlinale qui aura lieu du 17 au 21 février 2024. Les producteurs jusqu’à 21 septembre 2023 sont appelés à postuler avec un projet de long métrage. Il s’agit des candidats ayant une expérience dans les coproductions internationales, avec des projets de longs métrages à partir d’un budget de 1 million d’euros (600 000 euros pour des régions spécifiques) et un financement minimum de 30 % (ou alternativement, un soutien à la production locale) en place, et à la recherche de co-productions internationales (partenaires de production). La soumission se fait en ligne et plus de détails sur : www.berlinale-coproductionmarket.de.

Les producteurs peuvent aussi postuler pour le Talent Project Market jusqu’au 4 septembre 2023. Le projet concerne les producteurs de la relève dans les 10 premières années de leur carrière avec des projets de longs métrages ou de documentaires de création de tous budgets et stades de financement. Aucune expérience préalable en coproduction internationale n’est nécessaire. La soumission en ligne et plus de détails sur :www.berlinale-talents.de.

L’opportunité est également donnée aux producteurs de séries dramatiques ou de mini-séries de haute qualité en phase de développement et de financement pour la série Co-Pro. Le délai de soumission en ligne pour la série Co-Pro est jusqu’au 5 octobre 2023. Plus de détails sur : www.berlinale-talents.de.

Akpédjé Ayosso

23 août 2023 par