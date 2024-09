Le ministère des Sports lance un appel à projets sur la thématique « Femme-Sport-Santé » 2024. C’est dans le cadre du développement du sport féminin. La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a initié un mode d’intervention au sein des États et Gouvernements membres à travers l’Appel à Projets « Femme-Sport-Santé ». L’objectif est de contribuer à accroître l’impact de leurs actions sur les femmes et les jeunes en matière de sport. Les associations, ONG et fédérations sportives peuvent déposer leurs dossiers au secrétariat particulier du ministre des sports et en ligne jusqu’au 20 septembre 2024.

