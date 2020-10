Appel à Candidatures - Programme de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin

SÉLECTION DES PARTICIPANTS POUR ADEMO II (LES ATELIERS DE LA DÉMOCRATIE)

Programme de l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin

I. SÉRIE DE FORMATIONS SUR L’ENGAGEMENT CIVIQUE ET LA COMMUNICATION NON VIOLENTE

Le Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) en collaboration avec Social Watch Bénin, Women EdTech, US- Benin Women Alumni Association (USBWAA), et le Centre d’Études Sociologiques et de Science Politique (CESPo) organiseront une série de formations dans les douze départements du Bénin.

Ces formations sont financées par l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin.

Les formations seront menées dans 12 Villes (Cotonou - Porto Novo - Ouidah - Bohicon - Savalou - Lokossa - Azovè - Pobè - Parakou - Natitingou - Kandi - Djougou).

Elles contribueront à renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l’inclusion dans le dialogue et à améliorer leur capacité à maintenir de façon durable la cohésion sociale au Bénin. Lors des formations, les matériels ADEMO « Civics 101 » seront utilisés pour autonomiser les femmes et les jeunes en les éduquant et en leur faisant acquérir des compétences et des connaissances pouvant leur permettre de devenir des contributeurs et des citoyens engagés. Les activités accorderont une attention particulière à l’importance de l’égalité des sexes et de l’intégration d’une perspective sexospécifique. Des rapports favorables sur le genre peuvent jouer un rôle crucial dans l’intégration du genre ainsi que dans la sensibilisation aux problèmes publics liés à l’engagement et à la participation des femmes et des jeunes au processus démocratique au Bénin.

L’Ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin à travers son accompagnement est convaincue que les jeunes peuvent jouer un rôle de catalyseur dans l’avenir du développement du Bénin en tant que penseurs, innovateurs, agents de changement, pionniers, décideurs et leaders.

II. OBJECTIFS

L’objectif général des formations est de renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance par le plaidoyer, la participation et l’inclusion dans le processus démocratique.

Objectifs spécifiques

Il s’agit de :

• accroître la participation, l’engagement, le leadership et les partenariats des personnes handicapées, des jeunes, et des femmes dans l’action citoyenne ;

• développer pour les bénéficiaires, la notion de la démocratie participative ;

• Renforcer les capacités de la société civile Béninoise à responsabiliser le gouvernement et à faire progresser l’égalité des sexes

III. INFORMATIONS AUX POSTULANT(E)S

Les participant(e)s seront formé(e)s par les Experts sur les Modules suivants : Constitution Béninoise - Pouvoir Exécutif - Pouvoir Législatif - Pouvoir Judiciaire - Décentralisation - Elections - Police Communautaire - Communication Non Violente

50 participant(e)s seront sélectionné(e)s par Ville

La participation aux formations est prise en charge par l’Ambassade

Les participant(e)s recevront une attestation de participation à la fin des formations

IV. CRITERES DE SELECTIONS

Être de bonne moralité

Avoir entre 18 et 40 ans

Participant(e)s : Jeunes – Femmes – Hommes – Leaders Religieux – Représentants d’ONG – Acteurs Étatiques – Académiciens – Personnes Handicapées

Être disponible à suivre les trois jours de formations

Résider ou être à proximité dans une des villes de Formations (Cotonou - Porto Novo - Ouidah –– Bohicon - Savalou - Lokossa - Azovè - Pobè - Parakou - Natitingou - Kandi - Djougou).

Etre de nationalité Béninoise

NB :

L’Ambassade veut former 50 personnes par département et nous voulons que les participants vivent dans les départements de formation

Les participants ont pour obligation d’effectuer des sessions de restitutions deux semaines après avoir suivi les formations

Les jeunes, les femmes personnes handicapées et les leaders religieux sont encouragés de postuler

V. AGENDA DE SÉLECTION ET FORMATIONS

Dernier délai de l’appel à candidatures : 21 Novembre 2020

23 Novembre – 05 Décembre 2020 : Sélection des Participants

Les participant(e)s sélectionné(e)s seront notifié(e)s durant la deuxième semaine de Décembre

VI. RESULTATS

A travers les formations,

les capacités de prise d’initiatives des jeunes dans le cadre de la démocratie participative au Bénin sont renforcées ;

les femmes et des jeunes participent de façon effective et efficace aux plaidoyers pour une meilleure transparence, un engagement civique et une responsabilité plus déterminés ;

les femmes et les jeunes font preuve d’une communication non violente dans toutes leurs initiatives ;

les autorités créent un environnement propice au développement des jeunes, en tenant compte de leurs besoins ;

A travers des programmes de radio et de télévision, un mouvement durable de jeunes leaders s’installe et ces derniers deviennent des agents de changement dans les différentes régions.

Lien pour postuler

Pour postuler, cliquer sur ce lien : www.ademobenin.com/postuler

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat du Réseau des Femmes Leaders pour le Développement (RFLD) à admin@rflgd.org ou au +22962537480.

M. Romaric Mouftaou, Spécialiste de l’Appui aux Programmes - Ambassade des États-Unis d’Amérique près le Bénin à mouftaourm@state.gov

