Anicet Gabriel Kotchofa nommé ambassadeur de l’éducation et de la science russe

Le Béninois Anicet Gabriel Kotchofa est désormais ambassadeur de l’éducation et de la science russe. Il a reçu cet honneur ce jeudi 23 novembre 2023 au ministère de l’Education de la Russie.

Nomination du Béninois Anicet Gabriel Kotchofa, ex-ambassadeur du Bénin à Moscou. Il fait partie des 11 ambassadeurs de l’éducation et de la science russe nommés par la Russie. Cette distinction est la reconnaissance de son engagement dans le domaine de l’éducation et de la coopération internationale. Grâce à ses nombreuses actions, il a contribué au renforcement des relations entre le Bénin et la Russie dans le domaine de l’éducation.

Anicet Gabriel Kotchofa a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin auprès de la Fédération de Russie de 2012-2016. Il a fondé en 1996, l’Association des étudiants étrangers de la Russie. Il a dirigé cette association jusqu’en 2013. Il fut président du Haut conseil des Béninois de l’extérieur (HCBE). Anicet Gabriel Kotchofa est professeur dans plusieurs universités en Russie.

L’ex-ambassadeur s’est aussi impliqué dans le domaine sportif en étant Secrétaire général de la Fédération internationale des sports interuniversitaires. Le Professeur est diplômé de l’Institut de pétrole et de gaz de Moscou IMGoubkine (1987) dans le domaine de la géologie et de l’exploration des champs de pétrole et de gaz.

Le Béninois assure désormais le poste de président de l’Institut international de la Jeunesse, de Secrétaire général adjoint de l’Organisation eurasienne de coopération économique et de Directeur général du Conseil international de coordination des diplômés des établissements d’enseignement.

A.A.A

25 novembre 2023 par