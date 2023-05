Angélique Kidjo reçoit le Polar Music Prize 2023

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a reçu, mardi 23 mai 2023, son prix Polar Music lors d’une cérémonie à Stockholm en Suède.

Distinction de la star béninoise Angélique Kidjo. Elle a reçu le Polar Music Prize 2023 for popular music, mardi 23 mai 2023, des mains du roi suédois Carl XVI Gustaf. Angélique Kidjo a été annoncée comme lauréate du Polar Music Prize 2023 en mars dernier. Il s’agit d’un prix pour la reconnaissance internationale de l’excellence dans le monde de la musique. La chanteuse est désormais en possession de son prix, un trophée et une somme de 600.000 couronne (environ 53.600 euros, soit plus de 36 millions FCFA).

« Ce moment inoubliable où le roi de Suède vous remet le Polar Music Prize », s’est réjouie Angélique Kidjo sur sa page Facebook. Cinq fois lauréate des Grammy Awards, Angélique Kidjo est une figure incontournable de la scène musicale internationale. Récemment le St. Mary’s College of Maryland lui a décerné un doctorat honoris causa en beaux-arts.

A.A.A

