Angélique Kidjo nominée dans trois catégories

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo est nominée dans trois catégories aux 64e Grammys Awards.

« Je suis très honorée de recevoir trois nominations aux Grammys – une pour mon album, Mother Nature, et deux autres pour des collaborations avec BurnaBoy sur ‘’Do Yourself’’ et avec YoYoMA sur ‘’Blewu’’ », a annoncé la chanteuse béninoise à travers une publication sur sa page Facebook, mercredi 24 novembre 2021. La vedette de la world music remercie ses fans et tous les artistes qui ont collaboré avec elle sur cet album.

Lors de la dernière édition, la diva béninoise a remporté son 4e trophée Grammy Awards dans la catégorie World Music grâce à son album « Celia ».

La 64e édition des Grammy Awards aura lieu le 31 janvier 2022 à Los Angeles aux Etats-Unis

A.A.A

26 novembre 2021 par ,