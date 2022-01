Alerte à l’arnaque de Moov Africa

La Direction Générale de la Société MOOV MONEY SA attire l’attention de son aimable clientèle et de tous les points agents Moov Money sur le fait que des individus mal intentionnés profitent de l’action « Paiements de la RIPOSTE COVID » pour s’adonner à une nouvelle forme d’arnaque.

MOOV MONEY SA invite les agents, les abonnés et spécialement tous les bénéficiaires des paiements de la RIPOSTE COVID du Gouvernement à plus de vigilance et à ne jamais communiquer à un tiers leur code secret Moov Money.

Pour rappel et à toutes fins utiles :

- Ne jamais taper un code dicté par un individu au téléphone ou à travers un SMS ou un e-mail

Ne jamais communiquer le mot de passe de son compte Moov Money à une tierce

personne ;

Ne jamais laisser sa pièce d’identité, en dehors du besoin d’identification de son propre

numéro ou pour une opération Moov Money, dans un point agréé.

MOOV MONEY SA rassure sa clientèle que les comptes Moov Money sont sécurisés et quepersonne ne peut en prendre contrôle à distance ou faire une opération sans le code secret du Titulaire du compte Moov Money.

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous rendre directement en agence, ou

contacter notre service clientèle par :

Appel direct au 1919 ;

WhatsApp60609595.

LA DIRECTION GENERALE

31 janvier 2022 par