Albert Ouassa, un ancien ministre de la santé est passé de vie à trépas, dimanche 26 novembre 2023.

Ancien ministre de la santé ; ex ministre de la fonction publique de la réforme administrative et du travail ; ancien préfet du département de l’Atacora et ex sous-préfet de Kandi et Banikoara, Albert Ouassa est décédé.

Le décès est survenu, dimanche 26 novembre 2023.

L’illustre défunt a été également inspecteur de l’État.

M. M.

27 novembre 2023 par ,