Alain Capo Chichi lance le 1er superphone au monde ce samedi

Le président du Groupe Cerco Alain Capo-Chichi lance, ce samedi 09 juillet 2022, le 1er superphone au monde.

« Après 17 ans de travail, nous lançons le 1er superphone au monde qui parle plus de 50 langues africaines et qui s’adapte à son utilisateur avec un assistant intelligent intégré. 2022, annonce la naissance depuis la Côte d’Ivoire d’une nouvelle ère après l’époque des smartphones devenus obsolètes », lit-on sur la page Facebook de l’Institut Cerco. Le lancement du superphone est prévu pour, ce samedi 09 juillet 2022, en direct depuis la Television Life tv, Golfe TV et Facebook.

‘’Superphone’’ est un Smartphone doté d’une fonctionnalité de commande vocable accessible en quinze langues africaines dont Fon, Dendi, Mina, Moré, Gourmantché, Peulh, Baoulé, Dioula, Swahili, Wolof, Bambara, Lingala. Superphone a été mis au point par un pôle innovation constitué de jeunes ingénieurs. L’objectif est de faire la promotion de solutions locales plutôt que de ne consommer que des inventions étrangères, selon Patricia Anita Yapo, Cheffe de projet jeux vidéo.

