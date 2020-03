Agbénonci reçu par son homologue cubain

En visite officielle à Cuba depuis samedi 07 mars dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, a été reçu par son homologue cubain, Bruno Rodriguez, ce lundi 09 mars 2020. Occasion pour les deux chefs de la diplomatie d’échanger sur l’état de la coopération bilatérale.

Selon le ministre cubain des Affaires étrangères, les relations entre Cuba et le Bénin se portent très bien. Il faudra pour l’intérêt commun des deux peuples, continuer à renforcer les liens d’amitié et de coopération, a-t-il précisé.

Outre la rencontre avec le chef de la diplomatie cubaine, plusieurs autres activités sont prévues à l’agenda de Aurélien Agbénonci.

F. A. A.

9 mars 2020 par