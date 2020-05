Affluence relative dans les bureaux de vote ce matin à Cotonou

Les bureaux de vote sont ouverts un peu partout à Cotonou ce matin du dimanche 17 mai 2020, jour des élections municipales et communales 2020, avec une affluence relative est allée constater une équipe de 24 HEURES AU BENIN.

L’affluence est relative dans les bureaux de vote autour de 10 heures dans les différents arrondissements de Cotonou que nous avons parcourus. Du 2ème en passant par le 4 ème, le 7 ème et le 8 ème arrondissement de Cotonou, les élections se déroulent dans le calme en toute sérénité avec la présence des forces de l’ordre qui veillent au grain.

Dans le 2ème arrondissement de Cotonou au centre de vote de l’école primaire publique Irédé, les postes de vote sont ouverts autour de 7 h 15, mais il n’y a pas grande affluence des électeurs

« Rien n’a signalé tout se passe normalement, nous avons ouvert à 7 heures 17 minutes et le premier votant s’est présenté deux minutes après. Pour le moment, les électeurs ne sortent pas comme il le faut. Ils viennent à compte goutte. Il y 445 inscrits ici il n’y eu pour l’instant qu’une quinzaine de personnes qui sont venues votés », a expliqué la présidente du poste de vote 5 Estelle Assogba.

Le cas est similaire au poste de vote 3, à peine une vingtaine sur 445 inscrits ont voté environ 3 heures après l’ouverture. « les électeurs viennent un à un il n’y a pas encore grand monde, ils viennent quand même. Je pense que d’ici là les gens vont venir », espère Montcho Josis président du poste de vote 3.

Dans le 4ème arrondissement de Cotonou, au centre de vote de Centre de perfectionnement du personnel des entreprises (CPPE) dans le quartier Sodjatinmey les postes de vote sont ouverts autour 7 heures mais en dehors du faible affluence, il n’y a rien à signaler.

« Ici nous sommes au poste de vote 2 tout va bien pour le moment nous avons ouvert à 7 heures 05. les électeurs viennent un à un. nous avons déjà enrégistré plus d’une vingtaine de votant », a confié le président du poste de vote Hugues Gbaguidi.

Dans le 8 ème arrondissement au centre de vote de l’arrondissement à Fifadji, on sent une présence un peu plus intéressante des électeurs « Les électeurs sont là et d’autres sont dehors nous leur avons demandé de respecter la distance d’un mètre pour se conformer aux mesures de lutte contre le coronavirus. Sinon que tout va bien, nous n’avons pas de difficulté », a rassuré le président du poste de vote 5 William Atchadé.

