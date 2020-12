Adjarra remercie Talon pour les projets réalisés

Le chef de l’Etat Patrice Talon s’est rendu ce vendredi 04 décembre 2020 à Adjarra dans le cadre de sa tournée nationale.

« Vous avez pris le pari de métamorphoser la commune d’Adjarra par les projets de développement », a déclaré le maire Germain Wanvoègbe. Au nom de la population, il a remercié le chef de l’Etat pour le projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable dont Adjarra est bénéficiaire.

Entre autres projets, le maire a cité le lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Wadon-Adjarra-Médédjonou-Porto-Novo. D’un linéaire total de 18,5 kilomètres et d’un coût global d’environ 37 milliards de FCFA, la construction de cette route a pour but de doter la commune d’Adjarra et ses environs, d’un réseau routier structurant avec un niveau de service satisfaisant et un système d’assainissement adéquat. Selon le maire, Adjarra est sur le chemin du développement grâce aux actions de Patrice Talon.

