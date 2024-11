Adhésion imminente du Bénin à l’Open Government Partnership

Le Conseil des ministres a instruit, mercredi 13 novembre 2024, le Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances aux fins d’accomplir les diligences nécessaires à l’adhésion du Bénin à l’Open Government Partnership.

Le Bénin sera bientôt membre de l’Open Government Partnership (OGP), un partenariat multilatéral visant à promouvoir un Gouvernement ouvert, c’est-à-dire la transparence de l’action publique et l’accessibilité à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile, en se basant essentiellement sur le numérique et les nouvelles technologies.

Le gouvernement a donné son accord en Conseil des ministres du 13 novembre 2024.

« L’adhésion à cette initiative permettra le renforcement des capacités sur la réforme du système budgétaire et la conduite des dialogues y afférents dans un processus ouvert, participatif et inclusif pour une optimisation des allocations et un meilleur ciblage des besoins prioritaires. Elle favorisera aussi l’appropriation et l’utilisation des nouvelles technologies dans la conception d’un budget qui reflète à la fois la transparence et la bonne gouvernance », a indiqué le compte-rendu du Conseil des ministres.

« Le Bénin étant déjà un leader international en matière de budget ouvert, son affiliation à l’OGP conforterait le choix du Gouvernement de pratiquer une gestion efficiente des finances publiques ainsi qu’un processus budgétaire collaboratif. Le Conseil est favorable à la formalisation de cette admission, à charge pour le ministre de l’Economie et des Finances d’accomplir les diligences nécessaires à cette fin », précise le gouvernement.

Lancé le 20 septembre 2011 lors d’une réunion des huit pays fondateurs : Brésil, Indonésie, Mexique, Norvège, Philippines, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis, l’OGP repose sur une gouvernance collégiale associant administrations et société civile.

L’OGP s’est étendu à 75 pays et 150 juridictions locales qui travaillent aux côtés de milliers d’organisations de la société civile. Tous les deux ans, chaque membre soumet un plan d’action co-créé avec la société civile qui décrit des engagements concrets pour améliorer la transparence, la responsabilité et la participation du public au gouvernement.

M. M.

13 novembre 2024 par ,