Achat de crédits et paiement de factures SBEE disponibles via GSM et Banques

Les services d’achat de crédits prépayés et le paiement des factures de consommation d’énergie électrique sont disponibles via les opérateurs GSM et les banques, selon un communiqué de la Direction Générale de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

COMMUNIQUE

La Direction Générale de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) rappelle à son aimable clientèle que les services d’achat de crédits prépayés et le paiement des factures de consommation d’énergie électrique sont disponibles via les opérateurs GSM et les banques.

S’agissant du service d’achat de crédits prépayés, il est disponible avec les opérateurs GSM

– CELTIIS (en composant la syntaxe 889# ou en téléchargeant l’application Myceltiis cash Celtiis)

– MOOV AFRICA (85551# ou en téléchargeant l’application Moov Money) et

– MTN BENIN (880231#).

En ce qui concerne, le paiement des factures d’électricité, il peut être fait via les canaux suivants :

– Le portail des services publics en se connectant au lien « https: //sbee.service-public.bj » ;

Les opérateurs GSM CELTIIS en composant la syntaxe (889# ou en téléchargeant l’application

Myceltiis cash Celtiis), MOOV AFRICA (85551# ou en téléchargeant l’application Moov Money)

et (MTN BENIN 88020# ou le *880# puis 2,3, et 4 ou en téléchargeant l’application Mobile Money).

Par ailleurs, la SBEE a donné l’agrément aux banques UBA et ECOBANK afin de réaliser les mêmes opérations d’achat de crédit prépayé et de paiement de factures.

Pour les clients ECOBANK, le service est accessible via l’application Ecobank Mobile et le canal USSD *826# pour les particuliers ; puis Omni Lite et Omni Plus pour les personnes morales.

En ce qui concerne UBA, il suffit de composer la syntaxe *890# et de suivre les instructions.

La SBEE remercie ses clients et les rassure de ses efforts permanents en vue de l’amélioration de la qualité de ses services en leur permettant de recharger leurs compteurs à prépaiement ou de payer leurs factures d’électricité pour les compteurs conventionnels sans se déplacer.

La SBEE, des femmes et des hommes à votre service 24H /24.

La Direction Générale

17 octobre 2023 par