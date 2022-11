Accident de circulation ce samedi à Lokossa

Un véhicule en provenance de Dogbo, département du Couffo a fait un accident dans l’après-midi de ce samedi 05 novembre 2022 au centre-ville de Lokossa. Aucun perte en vie humaine mais des dégâts matériels.

Plus de peur que de mal après un accident ce samedi 05 novembre 2022 à Lokossa. Un véhicule en provenance de Dogbo pour Cotonou a fait un tonneau non loin du Centre hospitalier départemental (CHD) Mono-Couffo. La voiture accidentée selon le Grand Mono, est un véhicule 09 places qui transportait des oranges. Une partie de son contenu s’est renversée sur la chaussée bloquant pendant quelques minutes la circulation.

Les agents de la police républicaine se sont dépêchés sur les lieux pour les constats d’usage, et réguler la circulation.

Un passager a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital pour des soins.

F. A. A.

5 novembre 2022 par