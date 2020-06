Aboubacar Yaya élu maire à Parakou

La commune de Parakou comme plusieurs autres localités du Bénin connaît désormais son nouveau maire. Aboubacar Yaya, recalé il y a quelques jours, en raison de la défection d’un conseiller dans sa formation politique, s’est vu porté à la tête de la municipalité ce samedi 06 juin 2020.

Aboubacar Yaya succède ainsi à Charles Toko au poste de maire de Parakou pour les 06 prochaines années.

Précédemment ministre du travail et de la fonction publique sous le régime de Boni Yayi, il sera assisté dans ses fonctions de Amadou Issifou, Idrissou Arouna Alassane et Maman Abdou Razak respectivement 1er, 2ème et 3ème adjoints au maire.

Aboubacar Yaya est élu sur la liste des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

F. A. A.

