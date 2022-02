Abou Soulé Adam, directeur général des élections

Le directeur général des élections est connu. Boucary Abou Soulé Adam est retenu au terme du processus de sélection pour l’organisation pratique des prochaines élections au Bénin.

Le directeur général des élections Boucary Abou Soulé Adam avait été désigné en mai 2021 pour siéger au sein du Conseil électoral en tant que représentant de la minorité (Bloc Républicain). Il a rendu sa démission quelques temps après, et sera remplacé par l’ancien ministre, François Abiola.

De sources concordantes, son dossier a été retenu au terme du processus de sélection à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Au niveau des autres postes, il y a :

Directeur de l’administration et des finances : M. Évelle d’Ascension GOMEZ ;

Directeur du matériel et des opérations : M. Rufin Dieu-donné DOMINGO ;

Directeur des systèmes d’information : M. Babatoundé Aristide YAGBO ;

Directeur de la communication et de la formation : Mme Mercedes Mireille Assiba MARIANO ;

Personne responsable des marchés publics : Abdou Rafiou SUANON KORA.

F. A. A.

28 février 2022 par ,