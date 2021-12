Abib Ahandessi interdit d’accès à l’UAC

Interdiction à Abib Ahandessi de se présenter à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). La décision a été prise par le Recteur de l’UAC Félicien Avlessi à travers une note de service en date du 02 décembre 2021.

Selon la note de service, Abib Ahandessi appelé "Le révolutionnaire" est interdit d’accès aux différents campus de l’Université d’Abomey-Calavi. Sa présence, justifie le recteur, occasionne des troubles sur le campus d’Abomey-Calavi. La décision a été prise dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens.

Le Recteur ajoute que les forces de sécurité sont mises à contribution pour la mise en application de la mesure.

