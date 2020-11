Abel Gbètoénomon nommé DC du maire

Abel Gbètoénomon est le nouveau Directeur de Cabinet du maire Rufino d’Almeida.

Abel Gbètoénomon est journaliste spécialiste des questions économiques. Il est auteur de nombreux ouvrages. Abel Gbètoénomon a été Directeur de Publication du quotidien Fraternité et journaliste de Le Point au quotidien. Il est également actif dans les organisations de la société civile et de la Fondation allemande Friedrich Ebert. Il fut secrétaire à la communication de Social Watch Bénin et président du Réseaux des journalistes économiques du Bénin (Réseau JEB).

