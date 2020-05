Le Bloc Républicain a tiré son épingle du jeu dans le cadre de ces élections communales et municipales 2020. Le Cheval gagnant a pu obtenir 930.247 voix soit 37,38% de suffrages exprimés pour 735 sièges selon les résultats provisoires de la CENA. Par un communiqué le Secrétaire Général National du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané remercie les militants et sympathisants et félicite les candidats déclarés élus.

Selon Abdoulaye Bio Tchané les résultats provisoires proclamés aux premières heures, ce jeudi 21 mai, par la CENA renforcent les bases du Bloc Républicain. « Nous avons presque doublé notre score des législatives d’avril 2019 et marqué notre présence partout dans le pays. Nous sommes désormais majoritaires dans 26 communes », se réjouit le Secrétaire Général National du Bloc Républicain.

Le Cheval gagnant a réalisé d’importantes percées dans les départements du Zou et de l’Atlantique en remportant la majorité absolue dans les communes de Bohicon, Ouinhi, Zagnanado, Za- Kpota, Djidja, Toffo et Allada. Les résultats dans les départements du Mono, du Couffo, de l’Ouémé et du Plateau sont aussi encourageants. « Ces tendances nous permettent d’envisager avec optimisme l’élection des exécutifs locaux, notamment des maires et leurs adjoints, en attendant l’issue des recours qui seront tranchés par la Cour Suprême », a déclaré Abdoulaye Bio Tchané.

Il a remercié tous les militants et sympathisants qui ont fait leur choix sur le parti Bloc Républicain. « Grâce à vous, nous sommes l’une des plus grandes formations politiques du Bénin », indique le Secrétaire Général National du Bloc Républicain. Il salue également le travail collectif des différentes équipes de campagne qui ont fait preuve de sacrifice et d’engagement remarquables tout au long du processus électoral.

Abdoulaye Bio Tchané félicite l’ensemble des candidats BR déclarés élus et leur demande de servir les communes avec humilité, dévouement et détermination et d’honorer le Bloc Républicain par la qualité de leur gouvernance à la tête des arrondissements et des communes.

Le Secrétaire Général National du Bloc Républicain n’a pas manqué de féliciter les 4 autres partis ayant compéti à cette élection et en particulier l’Union Progressiste et le parti FCBE pour leurs résultats. « Ensemble, nous serons plus forts pour relever les défis qui s’imposent aux conseils communaux et municipaux et au Bénin tout entier », a-t-il conclu.

