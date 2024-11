AVIS DE RECRUTEMENT

UBA Bénin recrute Un (01) Agent à la Division Support Banque Digitale.

Mission du poste

Réaliser et assurer l’assistance et le support technique auprès des clients de la banque en vue de prévenir et de résoudre des pannes techniques et fonctionnelles selon des impératifs de qualité et de délais.

Principales tâches

– Assurer le paramétrage des différentes solutions virtuelles et autres produits digitaux

o Installation matérielle

o Configuration client

o Gestion des transactions

– Assurer le suivi technique des nouveaux produits selon les procédures en vigueur

(Connexion des clients, respect des procédures d’abonnement)

– Assurer le bon fonctionnement des applications et solutions digitales

– Assurer l’assistance aux utilisateurs des différentes plateformes de souscription et de gestion des produits digitaux

– Assurer le monitoring des GAB et des TPE

– Assurer l’assistance aux clients, commerçants et partenaires sur les différentes solutions eBanking.

– Exécute toutes autres tâches demandées par son supérieur hiérarchique dans le respect des procédures.

Profil et conditions

– Avoir une licence (BAC +3) en Informatique, Informatique de gestion, Sécurité Réseau ou toutes autres spécialités informatiques.

– Avoir au moins 4 ans d’expérience dont au moins 1 ans dans le secteur technologique.

– Avoir une bonne capacité à communiquer à la fois en français et en anglais.

Dossier à fournir et date limite de dépôt

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :

• Lettre de motivation adressée au DG UBA BENIN ;

• CV à jour en version française.

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante : hcmbenin@ubagroup.com au plus tard le 03 Décembre 2024 à 17h00.

21 novembre 2024 par