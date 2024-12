AUF Bénin lance Hackathon numérique 2024

L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Bénin a lancé, mardi 10 décembre, sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi, l’édition 2024 de son hackathon numérique. Cet événement réunit des étudiants de différentes universités pour une aventure de 48 heures de créativité et d’innovation.

Coup d’envoi de l’édition 2024 du hackathon numérique organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Bénin. Sous le thème "Genre et vie universitaire", les participants ont identifié des problématiques liées au genre dans le milieu universitaire. Selon la chargée de projets à l’AUF Bénin, Marylise Baba Odé, ils sont appelés en 48 heures à développer des solutions numériques capables de résoudre les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie au quotidien au sein de l’université.

Les participants sélectionnés sont des étudiants venant de l’Université d’Abomey- Calavi, de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) et de Pigier Bénin partageant une même passion pour le développement technologique. Il y au total 5 équipes (4 équipes de 3 étudiants et une équipe de 2 étudiants) ; UniSafe+ UAC, VoixLibre UAC, EmpowerHer Pigier Bénin, STEMinspire UAC, FemConnect Pigier Bénin. Accompagnés de coachs, ils bénéficient d’un encadrement pour entre autres créer des applications de signalement anonyme des abus sexuels ; de soutien à l’entrepreneuriat et à l’autonomisation économique ; déconstruire les stéréotypes influençant le choix des filières par les étudiantes etc.

À l’issue des travaux, informe Marylise Baba Odé, chaque équipe va pitcher son projet devant un jury. Les trois (3) équipes dont les idées se distingueront par leur pertinence et leur impact potentiel seront primées ce mercredi. Elles recevront chacune une enveloppe financière et un trophée. Ce hackathon numérique de l’AUF Bénin, constitue une opportunité unique de réflexion et d’innovation pour répondre à des enjeux majeurs du monde académique.

