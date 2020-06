ARISE distribue 80 000 tests de détection à ses partenaires africains

À PROPOS D’ARISE

ARISE est une entreprise panafricaine de solutions d’infrastructures et de logistique qui développe des écosystèmes conçus pour faire prospérer l’Afrique. Nous identifions les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent et nous concevons, finançons, construisons et exploitons les

infrastructures nécessaires au développement des entreprises et à la réalisation de leur potentiel. Nous développons nos écosystèmes industriels aux côtés de nos partenaires locaux et de nos gouvernements hôtes, avec le soutien de nos principaux actionnaires Olam, AP Moller Capital, Africa Finance Corporation, Meridiam et STOA afin de garantir que nos opérations aient le plus grand impact possible. ARISE comprend aujourd’hui trois sociétés distinctes : ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP), ARISE Ports & Logistics (P&L) et ARISE Infrastructure Services (IS) .