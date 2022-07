APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, importante industrie et leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif

DEUX (02) INFORMATICIENS

MISSION

Améliorer, gérer, veiller, surveiller et sécuriser les réseaux et le système d’information.

PRINCIPALES ACTIVITES

Concevoir, mettre en œuvre et contrôler les mesures de sécurité pour la protection des systèmes et des réseaux informatiques ;

Concevoir l’architecture du réseau ;

Configurer les réseaux LAN/WAN, WLAN, VPN, SWITCHING et ROUTING CISCO, FORTIGATE… ;

Déployer les outils et solutions d’optimisation de lien ;

Gérer le routage statique et dynamique (EIGRP, OSPF…) ;

Mettre en place la segmentation IP ;

Monitorer le réseau et le système ;

Mettre en place et gérer la virtualisation et les clustering ;

Préparer et documenter les procédures et protocoles d’exploitation standard ;

Configurer et dépanner les dispositifs de l’infrastructure réseau ;

Développer des solutions techniques et de nouveaux outils de sécurité pour aider et à atténuer les failles de sécurité et à automatiser les tâches répétitives ;

Rédiger des rapports exhaustifs et complets, incluant notamment des résultats/observations basé(e)s sur des évaluations, les conclusions et les propositions concernant les améliorations à apporter au réseau ;

Recenser, constater et analyser les anomalies, les pannes, les dysfonctionnements des matériels, applications spécifiques et réseau ;

Assurer la gestion des incidents et des demandes utilisateurs : enregistrement, analyse, résolution ou transmission, clôture et information ;

Rédiger les cahiers des charges contenant tous les détails techniques, ainsi que les appels d’offre.

Mettre en place les solutions qui ont été retenues suite aux appels d’offre effectués et leur intégration.

Assister, conseiller et former les utilisateurs ;

Faire l’inventaire du parc informatique et sa mise à jour ;

Faire le reporting de ses activités à la hiérarchie.

PROFIL RECHERCHE

ü Être de nationalité béninoise ;

ü Être âgé de 25 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2022 ;

ü Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC+2 en INFORMATIQUE (OPTION INGÉNIERIE RÉSEAU SYSTÈME ET SÉCURITÉ ou ADMINISTRATION DE RESEAUX ou dans un domaine apparenté) ;

Avoir au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle en administration réseau et en assistance informatique.

COMPETENCES REQUISES

Bonne connaissance des protocoles réseaux, plan d’adressage, VLAN, DHCP, DNS et des équipements réseaux (routeur, switch, etc.)

Avoir une bonne connaissance en gestion des bases de données et de leur sécurité ;

Avoir de bonnes connaissances en administration des systèmes (Windows et Linux) ;

Avoir des connaissances générales en outil de monitoring de l’activité réseau ;

Avoir une bonne connaissance en gestion de Parc MS Windows 7/10 et Office 2016, MS Windows 2008 / 2012, 2016 et 2019 Server ;

Avoir des certifications CISCO serait un atout ;

Être créatif, d’une bonne moralité, intègre, loyal et d’une bonne aptitude physique et dynamique ;

Être prêt à la mobilité sur toute l’étendue du territoire

Être immédiatement disponible

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste d’INFORMATICEN » est composé de :

Lettre de motivation manuscrite

Curriculum Vitae détaillé

Copie légalisée du diplôme

Casier judiciaire

NB : Seules les candidatures respectant les critères de présélection et retenues seront contactées.

Les autres candidatures n’ayant pas été contactées courant les deux (02) semaines suivants la date de clôture du dépôt des dossiers sont considérées comme rejetées.

