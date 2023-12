ANNUS HORRIBILIS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon ici comme ailleurs, mes cousins Calotins sont les procureurs principaux, des procès parfois en sorcellerie intentés aux pouvoirs publics, accusés d’être peu ou prou homophiles. D’ailleurs le 14 décembre, la Conférence Episcopale du Benin, publiait une déclaration, véritable galimatias entre un vibrant plaidoyer pour une procréation débridée et un mapouka qui se veut dénonciateur de l’homosexualité promue par les partenaires étrangers et que l’Etat devrait combattre ….

Mais mauvaise fin d’année, les voilà le bec dans l’eau, quand le Grand Boss Mitré, mon vieux Cousin Argentin depuis son Vatican, demande de bénir tous les couples même ceux où on s’encule, ou dans lesquels on se frotte les chattes …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui jubilez en espérant que le Pape mette un accent particulier sur la bénédiction des couples polygames chez nous, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

