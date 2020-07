Le Baccalauréat session de juillet 2020 a démarré ce lundi sur toute l’étendue du territoire national. Au total, 95.404 candidats dont 35.049 filles affrontent les épreuves écrites de cet examen qui ouvre aux apprenants les portes des universités. Cette année, c’est le CEG de Houéyogbé dans le département du Mono qui abrite le lancement officiel sur le plan national.

Au niveau des départements, les épreuves seront lancées au CEG1 d’Aplahoué dans le Couffo ; au Lycée militaire Général Mathieu KÉRÉKOU de Natitingou dans l’Atacora ; au CEG1 Djougou dans la Donga ; au CEG Hubert Koutoucou MAGA de Parakou pour le compte du département du Borgou, et au CEG de Malanville dans l’Alibori.

Dans l’Ouémé, les épreuves seront lancées au CEG de Davié, et au CEG1 de Kétou pour le compte du département du Plateau. Dans le Littoral, c’est le CEG Sègbèya qui est retenu tandis que dans l’Atlantique, les épreuves seront lancées au CEG de Houèto à Abomey-Calavi.

Dans le département du Zou, les épreuves seront lancées au CEG Agbangnizoun, et le CEG2 de Dassa va abriter le lancement officiel pour le compte du département des Collines.

Le directeur de l’Office du Bac (DOB), Alphonse da Silva a rassuré que toutes les dispositions prises pour le bon déroulement de l’examen dans le contexte de la Covid-19.

En raison de la crise sanitaire, le gel hydro alcoolique sera disponible afin que les candidats puissent se désinfecter régulièrement les mains à l’entrée comme à la sortie des salles. Des dispositifs de lavage de mains seront également disposés de par et d’autres de chaque centre de composition. La distance de sécurité sanitaire sera respectée avec un candidat par table, a rassuré Alphonse da Silva.

F. A. A.

