94 postes ouverts sur le PSIE

Le Programme d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute à 94 postes au profit de plusieurs entreprises.

Un appel à candidatures est lancé ce mercredi 04 décembre 2024 sur le Programme d’Insertion dans l’Emploi (PSIE). Voici les profils recherchés et comment postuler.

Les 94 postes ouverts sont : Agent / Agente d’exploitation informatique ; Secrétaire polyvalent / polyvalente ; Assistant d’opérations et d’études en Economie - Statistiques – Planification ; Contrôleurs de chantier du BTP (02) ; Assistant / Assistante de gestion des ressources humaines et en administration ; Scénaristes Multimédia (02) ; Directeur / Directrice de centre d’affaires bancaires ; Expert en suivi et en évaluation ; Technicien(ne)s supérieur(e)s spécialisé(e)s administration des ventes (04) ; Secrétaires de direction ; Chargé de prospection commerciale ; Conseiller / Conseillère technique en administration, ressources humaines ; Directeur / Directrice Marketing et Action commerciale ; Développeurs (02) ; Directeur / Directrice de fabrication ; Ingénieur(e)s de production informatique (03) ; Technicien(ne) d’exploitation informatique / Technicien(ne) système informatique ; Chargé d’opération après-vente ; Superviseurs force de vente ; Chargé de prospection commerciale ; Chargé de l’administration commerciale ; Assistant chargé d’études commerciales et marketing ; Assistant(e)s d’exploitation informatique Chef d’équipe de production informatique ; Secrétaire administratif / administrative.

Les jeunes détenteurs de diplômes professionnels : Bac BTS, DUT, Licence Professionnelle, Master, Ingénieur sont concernés par l’avis d’appel à candidatures.

Les demandeurs d’emplois déjà inscrits sur la plateforme peuvent postuler via https://cutt.ly/FVZDlF8

Les non-inscrits doivent se faire enregistrer d’abord sur https://cutt.ly/0VZDT77

M. M.

4 décembre 2024 par ,