9 officiers supérieurs de police nommés

De nouveaux dirigeants à la tête de plusieurs directions de la police depuis le 17 mars 2020.

Le directeur général de la Police républicaine, le Contrôleur général de police Soumaïla Yaya a procédé à la nomination de 9 officiers supérieurs de police dans 8 directions.

Ces nominations se présentent comme suit :

Direction Etudes, réglementation et coopération

Directeur : Commissaire divisionnaire de Police Moro Abdoulaye

Direction formation et stages

Directeur : Commissaire divisionnaire de Police Dedo Dehoungnon

Direction école nationale supérieure de police

Directeur adjoint : Commissaire principal de Police Kuika Jean-Claude

Direction du renseignement territorial

Chef service recherches et enquêtes administratives : Commissaire principal de Police Houngninou Kuassi Gérard

Direction départementale de la police républicaine Alibori

Directeur : Commissaire principal de Police Issiaka Benon Séidou

Direction départementale de la police républicaine Borgou

Directeur : Commissaire divisionnaire de Police Ahoueya Rodrigue

Directeur adjoint : Commissaire principal de Police Olorounko Charles

Direction départementale de la police républicaine Collines

Directeur adjoint : Commissaire principal de Police Bamenou Senougnon Alain

Direction départementale de la police républicaine Mono

Directeur adjoint : Commissaire principal de Police Lossikindé Séraphin

26 mars 2020 par