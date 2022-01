841 cas sous traitement et un nouveau décès

Le Bénin a enregistré 27 nouveaux cas confirmés du Covid-19 et un nouveau décès.

Selon le bilan fait par les autorités sanitaires, 27 nouveaux cas ont été confirmés à la date du 09 janvier 2022. Le Bénin compte un total de 26.036 cas confirmés. Parmi ces cas, 25.033 sont déclarés guéris et 841 sont sous traitement. Un nouveau décès a été enregistré ce qui porte à un total de 162.

La campagne nationale accélérée de vaccination contre la Covid-19 au Bénin est prorogée jusqu’au 31 mars 2022.

Les populations sont appelées à aller se faire vacciner et à respecter les gestes barrières (port de masque obligatoire, distance sociale de 1 mètre minimum entre personnes, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro alcoolique... etc.) . En cas d’apparition de symptômes, il faut appeler immédiatement le numéro gratuit 136.

A.A.A

16 janvier 2022 par ,