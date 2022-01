84 kg d’or et des devises échappent au contrôle des douaniers

Deux passagers béninois en partance pour la Turquie ont été interpellés à Abidjan mercredi 26 janvier 2022. Une quantité importante d’argent en devises et 84 kg d’or ont été découverts dans leurs bagages en Côte d’Ivoire.

Mauvais contrôle au niveau des services de douane à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. 84 kg d’or et 02 millions d’euros ont échappé au contrôle des agents. Selon les informations, les deux passagers, l’un âgé de 35 et l’autre, de 52 ans, avaient également sur eux, 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs bagages à main.

D’importantes sommes que les agents de douane en poste à l’aéroport de Cotonou n’ont pu intercepter.

L’avion transportant les mis en cause devrait faire escale à Abidjan. Ce n’est qu’en terre ivoirienne que le métal précieux et la forte somme d’agent ont été découverts. Aussitôt, les responsables de la douane ivoirienne ont saisi les autorités béninoises.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour des besoins d’enquêtes. Le chef de la brigade aéroport, Roméo Kounonzo, et son adjoint, Sabi Assoumane sont gardés à la Brigade économique et financière (BEF).

Ces deux responsables selon nos sources, ont été aussitôt remplacés respectivement par les sieurs, l’Inspecteur des douanes Arsène Winsavi, et le contrôleur des douanes Magloire Sokpin. Plusieurs autres douaniers ont été interpellés et seraient en audition à la BEF.

Ils seront présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), la juridiction spéciale chargée de connaître desdites infractions.

F. A. A.

28 janvier 2022 par