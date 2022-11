8 milliards FCFA pour le projet de budget 2023

On connaît les prévisions budgétaires pour 2023 au Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) après le passage de la ministre Adidjath Mathys devant la Commission budgétaire de l’Assemblée, mardi 15 novembre 2022.

Le projet de budget 2023 du Ministère Travail et de la Fonction Publique (MTFP) s’élève à huit milliards cent soixante-dix-huit millions cent soixante-treize mille neuf cent soixante-huit (8 178 173 968) francs CFA.

Un budget en hausse de 13,76% comparativement à 2022 où il s’est établi à sept milliards cent quatre-vingt-huit millions huit cent quatre-vingt-deux mille quatre cent cinquante (7 188 882 450).

Le budget 2023 « s’inscrit dans la dynamique de l’utilisation rationnelle des fonds publics. Il vise la réalisation des objectifs d’une croissance économique accélérée et de lutte contre la pauvreté en général et la construction d’une Administration de développement en particulier », selon Adidjath Mathys, ministre du Travail et de la Fonction Publique.

Quatre programmes ont été pris en compte dans l’élaboration du budget. Il s’agit du Programme de Renforcement des Capacités du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (PRC-MTFP), Projet d‘Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique (PARMAP) ; Projet d’Appui à la Restructuration et à la Modernisation de la Fonction Publique (PARMFP) et du Projet d’Appui à la Modernisation de la Gestion des Ressources Humaines de l’État (PAMGRHE).

M. M.

16 novembre 2022 par