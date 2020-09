76 auditeurs de justice intègrent le corps des magistrats

Le gouvernement a adopté ce mercredi le décret portant intégration de soixante-seize (76) auditeurs de justice dans le corps des magistrats. Un effectif qui permettra certainement de résoudre le problème de personnel dans les cours et tribunaux.

Le gouvernement a également adopté au cours des travaux, le décret portant modification du décret portant création et approbation des statuts du Centre de promotion de l’artisanat (CPA), et nomination des membres de son Conseil d’administration.

F. A. A.

24 septembre 2020 par