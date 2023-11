76,2 milliards FCFA pour la protection des personnes et biens en 2024

Le Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou a présenté, mardi 28 novembre 2023 devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le projet de budget, gestion 2024 dudit Ministère.

En accroissement de 19,96% par rapport à l’année 2023, le budget du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, exercice 2024 s’établit à la somme de 76 milliards 262 millions 498 mille FCFA.

Ces fonds serviront à couvrir les dépenses estimées à 64 milliards 712 millions 498 mille FCFA et les dépenses en capital qui sont chiffrées à 11 milliards 550 millions FCFA.

Les crédits alloués au titre de 2024 sont répartis en 05 programmes conformément aux nouvelles orientations. Il s’agit du Programme gestion intégré des espaces frontaliers ; du Programme sécurité publique ; du Programme protection civile ; du Programme affaires intérieures et le Programme pilotage et soutien aux services.

En 2024, le gouvernement entend renforcer la production de la sécurité intérieure, la protection et la résilience des populations aux risques de catastrophes ; renforcer la souveraineté nationale dans les zones frontalières, l’état civil et le contrôle des associations, partis politiques, confessions religieuses, ONG et autres structures de type associatif ; etc.

Il est prévu le déploiement d’applications de gestion automatisée des questions de sécurité (E-166, E-Hôtel, E-association, E-débits de boissons, établissements de restauration et assimilés) ainsi qu’un système de gestion automatisée des statistiques sur les opérations de secours.

Répondant aux préoccupations des députés, le ministre Alassane Seidou a indiqué qu’un accent particulier sera mis sur le renforcement de l’équipement des centres de secours en véhicules d’intervention, en véhicules d’assistance et de secours aux victimes et en camions citernes ; la formation d’agents de Police ; la construction de nouveaux Centres de secours...

M. M.

29 novembre 2023 par ,